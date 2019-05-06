Футбол

Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьерыСпорт-Экспресс 04:32

Нападающий "Челси" Альваро Мората, выступающий на правах аренды за "Атлетико", ошибся, поздравив капитана лондонцев Гэри Кэ1хилла с окончанием карьеры, информирует Onefootball.com. 33-летний англичанин ранее объявил об уходе из "Челси" в конце сезона.
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Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьеры

Спорт-Экспресс04:32

Мората ошибочно поздравил Кэхилла с завершением карьеры

Чемпионат04:18

Форвард «Челси» по ошибке поздравил капитана с завершением карьеры

Газета.Ru04:13

Мората подумал, что Кэхилл закончил карьеру. Его поправил Алонсо

Soccer.ru03:48

Форвард «Челси» Мората ошибочно поздравил капитана команды с завершением карьеры

Sport24.ru03:29
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Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

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Происшествия

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В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
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Происшествия

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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

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Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

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Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

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Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
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Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.
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Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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