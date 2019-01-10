Футбол
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль принял решение не подписывать испанского нападающего «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Ранее агент форварда предложил услуги своего клиента каталонскому клубу.
Чемпионат13:22
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве.
Обновлено в 13:42
Спорт
Фуркад назвал победу Логинова на Кубке мира позором
Мартен Фуркад назвал позором победу россиянина Александра Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 14:23
Политика
Парламент Македонии утвердил переименование страны
Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
Обновлено в 12:40
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:07
Политика
Орешкин возглавит российскую делегацию в Давосе
Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 12:24
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце
Пиар-менеджер актрисы Агаты Муцениеце Мариам Халилова заявила, что актер Павел Прилучный избил свою супругу накануне Нового года, после чего она вызвала сотрудников полиции.
Обновлено в 14:27
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Политика
Белорусов начали готовить к защите независимости
В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39
Хоккей
«Ак Барс» уступил московскому «Динамо»
Обновлено в 13:48
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено 09 января в 19:18
Экономика
Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около 35 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание Forbes.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 08:51
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже
Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на заявление замглавы разведслужбы Польши.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Спорт
Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Обновлено в 11:26
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА потерпел поражение от израильского «Маккаби» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Меркель: Политика национализма может снова привести к катастрофе
Страны Европы, заявила канцлер, должны сотрудничать во избежание националистических настроений, которые уже не раз приводили к катастрофе.
Обновлено в 09:27
Политика
Очередной скандал спровоцирован словами чиновника
Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по судьбе больнице в Струнино позволила себе ряд нетактичных высказываний.
Обновлено в 12:24
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Происшествия
В России могут запретить пластиковые окна
Обновлено в 08:59
Экономика
Росстат зафиксировал рекордный рост цен в начале 2019 года
Росстат сообщил о росте цен на 0,5% с 1 по 9 января. Только за первую неделю 2019 года цены в России выросли на месячную величину.
Обновлено в 09:34