Футбол

Бразильский форвард «Шахтера» Мораес вызван в сборную УкраиныSoccer.ru 10:58

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины. Футболист вместе с командой будет готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборными Португалии и Люксембурга. Напомним, что недавно Мораес получил украинское гражданство.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Чемпионат10:14

Мораес впервые вызван в сборную Украины

Sportbox.RU10:55

Мораес впервые вызван в сборную Украины

Матч ТВ10:55

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Спорт-Экспресс10:23

Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Советский спорт10:58

Получивший гражданство Украины футболист Мораес вызван в сборную страны

РИА Новости04:31

Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную Украины

Sport24.ru04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Авто

Флагман Bugatti Royale окажется электрическим седаном

Обновлено в 08:54
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Здоровье

В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады

На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

The National Interest оценило российский пулемет Калашникова

Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.
Обновлено вчера в 10:40
Гаджеты

Apple представил новые iPad Air и iPad Mini

Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева

Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Политика

Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что слагает с себя полномочия главы государства.
Обновлено в 09:08
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Матери Марии Порошиной вызвали скорую

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Общество

В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 05:33
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Единоборства

Иван Штырков подписал контракт с UFC

Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с промоушеном UFC. Боец клуба «Архангел Михаил» планируется выступать в дивизионе до 93 кг.
Обновлено в 04:22
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика

Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии

Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жуниор Мораес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Шахтёр».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Украины по футболу
Национальная команда, представляющая Украину на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Украины. Наивысшим достижением сборной является 1/4 финала на чемпионате мира 2006, к этому достижению её привёл украинский тренер Олег Блохин.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное