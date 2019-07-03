Футбол
Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»Матч ТВ вчера в 20:18
«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Авто
В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка
В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Обновлено в 01:53
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Экономика
В ЦБ предложили ужесточать ответственность за мошенничество в сфере IT
«Мир должен защищать себя от киберпреступности», — добавил он.
Обновлено в 03:59
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя
На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение
Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 2 млн рублей
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы
В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Экономика
Газпромбанк запустил карту с «умным кешбэком»
Газпромбанк с 3 июля 2019 года добавил в свою линейку продуктов дебетовую «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Общество
На Крым надвигается холодный фронт
В Крыму 3 и 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м / с. Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, ссылаясь на данные ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Обновлено в 04:52
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15