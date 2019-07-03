Футбол

Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»Матч ТВ вчера в 20:18

«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Астон Вилла» усилились лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии Мораесом

Sport24.ru03:25

Бразильский нападающий Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»

REGNUM04:06

Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»

Матч ТВвчера в 20:18

Уэсли Мораэс пообещал соперникам «Астон Виллы» шок и трепет

Metaratings03:15

Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»

Sportbox.RUвчера в 20:18

Мораес прешел в «Астон Виллу»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Авто

В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка

В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Политика

Среди погибших моряков-подводников было два Героя России

Обновлено в 01:53
Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Экономика

В ЦБ предложили ужесточать ответственность за мошенничество в сфере IT

«Мир должен защищать себя от киберпреступности», — добавил он.
Обновлено в 03:59
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

СМИ узнали о лжи Катамадзе по поводу ее неучастия в концертах в России

Обновлено в 04:46
Происшествия

Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение

Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Обновлено в 02:10
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 2 млн рублей

Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы

В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Экономика

Газпромбанк запустил карту с «умным кешбэком»

Газпромбанк с 3 июля 2019 года добавил в свою линейку продуктов дебетовую «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17

Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Наука

Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Общество

На Крым надвигается холодный фронт

В Крыму 3 и 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м / с. Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, ссылаясь на данные ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Обновлено в 04:52
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Дерипаска признался в контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное