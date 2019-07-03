Футбол
Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»Матч ТВ вчера в 20:18
«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
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Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено 01 июля в 16:43
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Обновлено в 00:58
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя
На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено 01 июля в 21:37
Авто
Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей
В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию
Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Происшествия
Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе
Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Общество
«Ароматный мир» заплатит штраф за рекламу алкоголя рядом с детсадом
Антимонопольная служба пришла к выводу, что «Ароматный мир» нарушил закон о рекламе. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
Выявлена схема мошенничества при помощи календаря
Специалисты в IT-индустрии выявили новую схему мошенничества, которую используют киберпреступники при помощи онлайн-календаря Google.
Обновлено вчера в 11:54
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Трамп расстроен отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп расстроился, что на предложение добавить графу о гражданстве в перепись населения следующего года ему ответили отказом.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22