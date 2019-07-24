"Рома" проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, сообщают итальянские СМИ. Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".

Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»

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