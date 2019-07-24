Футбол
Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»Спорт-Экспресс вчера в 17:57
"Рома" проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, сообщают итальянские СМИ. Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов
После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта
На официальном сайте счётной палаты был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».
Обновлено вчера в 13:37
Политика
МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Недвижимость
Названы города, где ипотеку можно закрыть меньше, чем за год
Быстрее всего ипотечный кредит могут закрыть жители Нижневартовска – им потребуется всего 5 месяцев, а переплата составит 9 358 рублей.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском выросло
Количество погибших при пожаре в детском лагере "Холдоми" возросло до трех человек. В больнице скончался еще один подросток.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона
Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
Обновлено вчера в 03:03
Авто
Свечи с тонким электродом: они и правда эффективнее?
Например, у японских Denso Iridium толщина центрального электрода составляет всего 0,4 мм, в то время как у обычной свечи на базе хромоникелевого сплава — примерно 2,5 мм.
Обновлено в 01:07
Экономика
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 17:46
Единоборства
Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator
Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с организацией Bellator, сообщает The Courant.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Украинские власти смогут невольно вынудить Россию признать ЛНР и ДНР
Директор Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что украинским властям после проведенных выборов в Раду нельзя отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия будет вынуждена признать ЛНР И ДНР.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом
Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач высказался о будущем защитника Жерома Боатенга.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47