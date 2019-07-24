Футбол
Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»Спорт-Экспресс 17:57
"Рома" проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, сообщают итальянские СМИ. Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.
Обновлено в 23:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Политика
Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 21 июля в 19:03
Происшествия
В Пакистане при взрыве погибли два человека
Обновлено в 22:53
Армия и оружие
Обеспечить техническую готовность средств управления
Обеспечение постоянной технической готовности системы военной связи и автоматизированных систем управления к применению по назначению является главной задачей в процессе управления войсками, силами и оружием.
Обновлено в 18:30
Политика
Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом
Сергей Лавров бывал в республике более 10 раз, а его последний рабочий визит состоялся в апреле 2014 года.
Обновлено в 22:16
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено в 09:10
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Политика
Сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии попал «на карандаш»
В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».
Обновлено в 22:12
Происшествия
Чиновника осудили за взятки медом и яйцами в Петербурге
Бутин в течение трех лет брал взятки от торговцев в неположенных местах. Один из продавцов выплачивал осужденному 2 000 рублей в месяц.
Обновлено в 10:46
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено в 21:16
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33