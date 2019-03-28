Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»Soccer.ru вчера в 12:07

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
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Мораес: в федерации всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины

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Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

Soccer.ruвчера в 12:07

Мораес: «В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

Sport24.ruвчера в 23:36

Жуниор Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

Матч ТВвчера в 15:36

Жуниор Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

Sportbox.RUвчера в 15:36

Футболист сборной Украины Мораес о своей натурализации: в ФФУ всё проверили

RT на русском01:47

Жуниор Мораес: «Федерация все проверила, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

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