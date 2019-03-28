Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»Soccer.ru вчера в 12:07
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
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Жуниор Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»
Sportbox.RUвчера в 15:36
Жуниор Мораес: «Федерация все проверила, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
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