Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»Soccer.ru вчера в 12:07

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Происшествия Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.

Шоу-бизнес Александр Фролов рассказал об иске на квартиру Началовой Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас.

Политика МИД оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам Реализация идеи о въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам, о чем говорил глава внешнеполитического ведомства этой страны Мевлют Чавушоглу, весьма затруднительна, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Политика Huawei признали угрозой нацбезопасности Великобритании В годовом отчете, который подготовила комиссия, указано, что обнаружены «значительные технические проблемы в инженерных процессах Huawei, ведущие к новым рискам для телекоммуникационных сетей Великобритании».

Футбол «Спартак» планирует построить новый спорткомплекс По словам Измайлова, клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, которая была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Политика Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Происшествия Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.

Экономика В России резко выросли цены на авиабилеты С начала 2019 года авиабилеты в эконом-классе подорожали на 7,5%, цитирует «Коммерсантъ» письмо Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Общество Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.

Экономика Британия скрыла от России данные о счетах россиян Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Общество В России стало больше коррупции В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.