Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»Soccer.ru вчера в 12:07
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жуниор Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»
Sportbox.RUвчера в 15:36
Жуниор Мораес: «Федерация все проверила, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия
Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Неймар: «Мбаппе станет одним из величайших игроков в истории футбола»
Уверен, он может провести великолепную карьеру и выйти на новый уровень. Думаю, он станет одним из величайших игроков в истории футбола.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Миронов назвал возможных кандидатов в губернаторы Петербурга
Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.
Обновлено в 13:05
Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:29
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Общество
Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке
Родственники и друзья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря.
Обновлено в 13:30
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Авто
Как китайский Geely спас немецкий smart
Обновлено в 11:13
Происшествия
Потерпевшая сторона в деле Абызова узнала об ущербе от следствия
Накануне в Москве был арестован бывший министр открытого правительства Михаил Абызов и ещё четыре фигуранта этого дела.
Обновлено в 12:57
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Спорт
Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014
Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00