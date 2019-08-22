Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по росту российской экономикиВедомости вчера в 14:10
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.
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Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
США назвали военную деятельность России недостаточно открытой
США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
«Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе
На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:03
Политика
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8
Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, принёс извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Общество
Уроки по Dota 2 и FIFA предлагают ввести в школьную программу
Эксперты Института развития интернета предлагают Минпросвещения следующие игры: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено вчера в 04:09
Кино
Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия»
Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено вчера в 20:17
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
Обновлено в 01:17
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Потерявшуюся в лесу девочку нашли там, где до этого уже искали
Обновлено вчера в 05:56