Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.

Шоу-бизнес Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.

Энергетика Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Армия и оружие США назвали военную деятельность России недостаточно открытой США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Политика «Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Политика Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8 Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Общество Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Происшествия Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, принёс извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Общество Уроки по Dota 2 и FIFA предлагают ввести в школьную программу Эксперты Института развития интернета предлагают Минпросвещения следующие игры: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Кино Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия» Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.

Армия и оружие Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.

Общество Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.