Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 годКоммерсантъ вчера в 17:58

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 21:55

Moody’s ухудшило прогноз по росту российской экономики

Ведомостивчера в 14:10

Moody’s понизило прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2%

ТАССвчера в 14:31

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2%

РЕН ТВвчера в 14:45

Moody’s понизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 13:54

Moody’s понизило прогноз роста экономики России в 2019 году

REGNUMвчера в 14:48

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

Интерфаксвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

Ученики российских школ начнут изучать психологию с 1 сентября

По словам Кекелидзе, психология начнет проводиться как пилотный проект, в эксперимент будут вовлечены ученики 3-4 классов.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В США назвали условие возвращения России в G8

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали

Обновлено вчера в 08:54
Кино

Кредиторы «Вия» добрались до Китая

Конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».
Обновлено вчера в 19:12
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Обновлено вчера в 06:29
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

Российская «Армата» оказалась небоеспособной

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре

Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье

Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Турция перебросила в Идлиб бронетехнику

Обновлено вчера в 11:06
Политика

Сенатор предложил Зеленскому план признания Крыма частью России

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разработать план постепенного признания Крыма частью российского государства.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Сергей Сокол: необходимо увеличить пенсию жителям Приангарья

Напомним, пенсионер получает доплату из бюджета, если его пенсия ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 22:23
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено вчера в 00:50
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:54
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

СК возбудил дело после смерти девочки в «скорой» в Приморье

В Приморье следователи возбудили дело после смерти в машине скорой помощи четырехлетней девочки.
Обновлено вчера в 20:07
Наука

Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
Кино

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено 21 августа в 22:05
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное