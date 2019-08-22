Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Авто
Toyota может наладить выпуск нового MR2 с помощью Porsche
Говоря с AutoIndustriya во время пресс-драйва новой Supra в Японии, никто иной, как главный инженер модели Тецуя Тада, говорил о гипотетическом воскрешении MR2 после его ухода с рынка в 2007 году.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили танцы на яхте
31-летний Никита Ефремов практически все лето провел в Италии в компании Марии Иваковой.
Обновлено в 18:00
Технологии
«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту
23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Футбол
Тренер «Браги» считает, что его футболистов ждет сложная игра против «Спартака» в Москве
"Брага" в четверг дома со счетом 1:0 обыграла "Спартак" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 17:35
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Суд не продлил арест Алексею Навальному
Обновлено в 17:38
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
Сообщается, что в результате стрельбы были ранены четыре человека.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против возвращении России в G8.
Обновлено в 13:01