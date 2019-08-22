Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс вчера в 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал последние кадровые потери команды и слова главного тренера Виктора Гончаренко после домашнего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0): «Нас бьют, и нам же дают карточки».
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Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
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80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
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