Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.
Обновлено в 15:20
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
От ударов молний в польских Татрах погибли пять человек
От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. Еще один человек погиб на словацкой стороне горной цепи.
Обновлено в 15:34
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Над Петербургом прогремит салют 22 августа
В Северной столице отпразднуют 155-летие создания Западного военного округа. Все произойдет 22 августа в 10 часов вечера, сообщили в ЗВО.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуниции
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции.
Обновлено в 05:22
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Теннис
Калинская вышла в финал квалификации US Open
Обновлено в 16:05
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Кино
Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку снятых в 2019 году фильмов
Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку фильмов, находящихся в производстве в 2019 году.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 14:42
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против возвращении России в G8.
Обновлено в 13:01
Музыка
Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома
Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года.
Обновлено в 05:47
Технологии
МТС и «М.Видео-Эльдорадо» запустили новый розничный формат
Обновлено в 04:31