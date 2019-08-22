Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 17:14
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Немецкий город заплатит за доказательства своего «несуществования»
Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Путине
Обновлено в 02:41
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено в 06:29
Экономика
Деньги возвратились не по адресу
"Если в результате претензионно-исковой работы юриста деньги за страховку не поступят клиенту, он может добиваться расторжения договора оказания юридических услуг, а также требовать возмещения убытков в виде оплаты услуг юриста в том случае, если договор предусматривал в качестве обязательного условия возврат денег", — говорит партнер PB Legal Алан Байрамкулов.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Футбол
Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
Обновлено в 16:16
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Технологии
«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту
23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Авто
Toyota может наладить выпуск нового MR2 с помощью Porsche
Говоря с AutoIndustriya во время пресс-драйва новой Supra в Японии, никто иной, как главный инженер модели Тецуя Тада, говорил о гипотетическом воскрешении MR2 после его ухода с рынка в 2007 году.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Байер» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.
Обновлено в 06:04
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16