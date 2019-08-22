Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Общество Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей в Европе мечети Российский президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с открытием самой большой во всей Европе мечети "Гордость мусульман" в Шали.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Армия и оружие Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Здоровье Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю "По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Происшествия Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Политика ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Экономика «АЛРОСА» в сентябре проведет второй аукцион цветных бриллиантов "АЛРОСА" в сентябре проведет второй ежегодный аукцион по продаже цветных бриллиантов True Colors.

Гаджеты Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.

Политика Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".

Экономика Китай введет импортные пошлины на товары из США на $75 млрд Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.

Общество Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.