Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны
Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.
Обновлено в 08:45
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров
Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Офис мобильного оператора в Москве эвакуировали из-за «минирования»
Сотрудники офиса мобильного оператора "Билайн", расположенного на улице 8 марта в Москве, были эвакуированы из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Обновлено в 14:27
Политика
Президент Финляндии по-русски поговорил с Путиным
На хорошем русском языке президент Финляндии пожелал президенту России Владимиру Путину добра и заверил, что рад этой новой встрече.
Обновлено вчера в 17:53
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Кино
Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом в роли Нео
Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 20:12
Экономика
Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят
Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 12:54
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 22 августа пишет «РИА Новости».
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Аргентинский нападающий Эсекель Понсе выйдет в стартовом составе московского "Спартака" в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:52