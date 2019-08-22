Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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В результате эксперимента, ученые установили, что те люди, у кого артериальное давление быстро возрастало в среднем возрасте (43-53 года), имели с большей вероятностью поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам.
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
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Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправится на Чукотку
Первая ПАТЭС "Академик Ломоносов" построена на Балтийском заводе,в июле ее передали заказчику - концерну "Росэнергоатом".
Обновлено в 22:13
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Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
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Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Обновлено в 17:14
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