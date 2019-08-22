Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс вчера в 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Обновлено в 05:25
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В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
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Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
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Россия и Украина совершат обмен по формуле «33 на 33»
Россия и Украина договорились совершить обмен гражданами, задержанными на территориях двух государств, по формуле "33 на 33".
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ
Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Происшествия
У архангельских медиков не нашли проблем со здоровьем после ЧП на полигоне
Обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено в 06:35
Авто
Названа цена Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
Ранее Министерство промышленности и торговли России заявило, что розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида
Группа школьниц подросткового возраста оскорбляла и избивала руками и ногами девочку-инвалида с задержками в умственном развитии.
Обновлено в 06:28
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Обновлено в 06:56
Культура
Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.
Обновлено в 04:41
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Экономика
Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов
В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Экономика
Новый прожиточный минимум установили в России
Минтруд установил в России новый прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Политика
Украинский журнал удалил оскорбление гимна России
Сайт украинского журнала «Новое время» удалил изображение с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации, сообщает Роскомнадзор.
Обновлено в 04:53
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21