Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс вчера в 13:16

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики

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Коммерсантъвчера в 17:58
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Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
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Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

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На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

"Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства. Продолжаются работы по проливке здания.
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С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

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Названы популярные приложения у россиян: ВКонтакте и Инстаграм не вошли в тройку лидеров

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Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines задымился в полете и совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах.
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