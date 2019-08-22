Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс вчера в 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 21:25
Единоборства
Боксера Дадашева посмертно наградили золотой медалью
Российский боксер Максим Дадашев посмертно удостоен золотой медали Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).
Обновлено в 02:49
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Технологии
МТС и «М.Видео» открыли первый совместный магазин цифровых гаджетов
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Путин прибыл на встречу с президентом Финляндии на автомобиле Aurus
Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки: Начались переговоры президентов России и Финляндии pic.twitter.com / u3IxkDBQ63 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 21 августа 2019 г. Напомним, российский бренд Aurus представляет автомобили класса люкс: лимузин, седан и минивэн.
Обновлено 21 августа в 11:23
Транспорт
В Воронеже могут убрать 29 автобусных маршрутов
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека
В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.
Обновлено в 01:51
Наука
ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Происшествия
На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение
"Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства. Продолжаются работы по проливке здания.
Обновлено в 01:55
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено 21 августа в 15:17
Космос
Астрономы обнаружили несколько потенциально обитаемых планет
Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Финансы
Курс евро снизился до 72,76 рубля
На единой торговой сессии Московской Биржи средневзвешенный курс евро расчётами «сегодня» снизился на 62,91 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и достиг отметки в 72,7633 рубля.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Названы популярные приложения у россиян: ВКонтакте и Инстаграм не вошли в тройку лидеров
Другое приложение с видео контентом — TikTok очутилось на 8 месте. Замыкает десятку лидеров приложение с говорящим названием «Читай!».
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Самолет задымился в полете и совершил аварийную посадку
Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines задымился в полете и совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах.
Обновлено в 00:41