Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Единоборства Боксера Дадашева посмертно наградили золотой медалью Российский боксер Максим Дадашев посмертно удостоен золотой медали Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).

Общество Первый свадебный замок срезали с Крымского моста Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.

Армия и оружие Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3 Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Армия и оружие Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Финляндии на автомобиле Aurus Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки: Начались переговоры президентов России и Финляндии pic.twitter.com / u3IxkDBQ63 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 21 августа 2019 г. Напомним, российский бренд Aurus представляет автомобили класса люкс: лимузин, седан и минивэн.

Экономика Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.

Происшествия В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.

Наука ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.

Происшествия Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.

Происшествия На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение "Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства. Продолжаются работы по проливке здания.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС «Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.

Здоровье В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.

Политика Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.

Космос Астрономы обнаружили несколько потенциально обитаемых планет Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.

Финансы Курс евро снизился до 72,76 рубля На единой торговой сессии Московской Биржи средневзвешенный курс евро расчётами «сегодня» снизился на 62,91 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и достиг отметки в 72,7633 рубля.

Общество Названы популярные приложения у россиян: ВКонтакте и Инстаграм не вошли в тройку лидеров Другое приложение с видео контентом — TikTok очутилось на 8 месте. Замыкает десятку лидеров приложение с говорящим названием «Читай!».

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.