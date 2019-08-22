Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс 13:16

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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