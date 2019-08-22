Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП РоссииИнтерфакс вчера в 13:16
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Moody’s значительно понизило прогноз по росту российской экономики
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.
Обновлено в 05:38
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
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Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
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Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
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Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
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Армия и оружие
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Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
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Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Образовательное мероприятие WorldSkills Kazan 2019 стартовало в Казани
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Общество
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
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Авто
Раскрыта стоимость седана Aurus
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan S600 стартует с 18 млн рублей.
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Обновлено в 04:49
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Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
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Обновлено в 02:38
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
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После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль
В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
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Армия и оружие
Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану
Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 04:13
Политика
Россельхознадзор снял запрет на поставки арахиса из США
Ограничение на поставки арахиса из Соединенных Штатов было введено в мае 2015 года Россельхознадзор с 26 августа отменил ограничения на ввоз арахиса из США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности, а также карантинных фитосанитарных требований, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Intel рассказала, почему процессоры AMD Ryzen 3000 хуже её продукции
В сеть утекла презентация Intel, где производитель описывает преимущества процессоров Coffee Lake Refresh перед конкурирующей линейкой AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 06:09
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
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Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
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С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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