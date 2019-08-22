Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%.

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год

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