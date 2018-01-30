Экономика

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионовДождь 07:10

Правительство вводит новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, что ограничивает финансовую автономию регионов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
РБК00:41

Подробнее о событии

Финансовая автономия российских регионов снизилась

Эхо Москвы10:36

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов

Коммерсантъ01:48

Удушающая забота

Полит.ру08:29

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионов

Дождь07:10

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

Ведомости05:05

В России зафиксировали снижение самостоятельности регионов

ФедералПресс06:01

Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

РБК00:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:03
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Город в Мексике засыпало метровым слоем града

В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено в 05:17
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу

Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика

Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг

Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 05:28
Культура

Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском

Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Экономика

Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»

В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Управление МЧС сообщило о пострадавших в результате ДТП. По данным полиции, три человека погибли.
Обновлено в 07:18
Авто

Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

Обновлено вчера в 23:14
Наука

Антиоксиданты оказались пособниками раковых метастазов

Обновлено 28 июня в 12:19
Общество

В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков

Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Сергей Агапкин объяснил, почему нельзя спать рядом с кошкой

Известный доктор и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, почему необходимо соблюдать дистанцию «в общении» с домашней кошкой.
Обновлено в 10:07
Кино

Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В YouTube опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Джейка Кэздана.
Обновлено в 09:48
Транспорт

«Уральские авиалинии» предложили обменять билеты в Грузию на Магадан

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Обновлено в 05:42
Происшествия

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Происшествия

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 93

В правительстве Афганистана официально подтвердили гибель одного человека в результате взрыва в Кабуле. Еще 93 человека получили ранения.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Начались продажи Samsung Galaxy A80 в России

Samsung Galaxy A80: смартфон с вращающейся камерой поступил в продажунттрs: / / t.co / CiPDzJvaaD pic.twitter.com / Zq5o0RiEwO — the-geek.ru (@ TGKpress) 1 июля 2019 г. Официальная презентация смартфона состоялась в Бангкоке.
Обновлено в 09:12
Наука

Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции

Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Энергетика

«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Политика

Вакарчук с трибуны назвал Крым российским

Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное