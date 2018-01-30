Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионовДождь 07:10
Правительство вводит новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, что ограничивает финансовую автономию регионов.
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Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.РБК00:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Технологии
VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Город в Мексике засыпало метровым слоем града
В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено в 05:17
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг
Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 05:28
Культура
Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском
Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Экономика
Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»
В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Управление МЧС сообщило о пострадавших в результате ДТП. По данным полиции, три человека погибли.
Обновлено в 07:18
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Антиоксиданты оказались пособниками раковых метастазов
Обновлено 28 июня в 12:19
Общество
В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков
Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Сергей Агапкин объяснил, почему нельзя спать рядом с кошкой
Известный доктор и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, почему необходимо соблюдать дистанцию «в общении» с домашней кошкой.
Обновлено в 10:07
Кино
Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В YouTube опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Джейка Кэздана.
Обновлено в 09:48
Транспорт
«Уральские авиалинии» предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Обновлено в 05:42
Происшествия
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 93
В правительстве Афганистана официально подтвердили гибель одного человека в результате взрыва в Кабуле. Еще 93 человека получили ранения.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Начались продажи Samsung Galaxy A80 в России
Samsung Galaxy A80: смартфон с вращающейся камерой поступил в продажунттрs: / / t.co / CiPDzJvaaD pic.twitter.com / Zq5o0RiEwO — the-geek.ru (@ TGKpress) 1 июля 2019 г. Официальная презентация смартфона состоялась в Бангкоке.
Обновлено в 09:12
Наука
Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции
Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Транспорт
Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов
Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Энергетика
«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%
"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Политика
Вакарчук с трибуны назвал Крым российским
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02