Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионовДождь 07:10

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.

с чего всё началось

Правительство вводит новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, что ограничивает финансовую автономию регионов.

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