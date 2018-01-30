Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии российских регионовДождь 07:10
Правительство вводит новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, что ограничивает финансовую автономию регионов.
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Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.РБК00:41
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