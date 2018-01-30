Экономика

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в РоссииВедомости 05:05

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов.
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Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
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В России зафиксировали снижение самостоятельности регионов

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Обновлено 29 июня в 15:59
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

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Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
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Обновлено в 08:40
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В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
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Общество

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"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщили в ведомстве.
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Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов.
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Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

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Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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Климкин решил уйти в политический отпуск

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