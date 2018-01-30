Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в РоссииВедомости 05:05

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.

с чего всё началось

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов.

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля.

Происшествия Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".

Происшествия В Петербурге 26 человек отравились шаурмой Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Общество Названы регионы с самым доступным жильем Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Здоровье Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет Московские врачи чаще всего обнаруживают монеты, батарейки, гидрогелевые и магнитные шарики в желудочно-кишечном тракте детей в возрасте до пяти лет.

Общество Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).

Футбол «Атлетик» подписал голкипера «Барселоны» Голкипер "Барселоны" Хокин Эскьета стал игроком "Атлетика" из Бильбао, сообщает пресс-служба клуба.

Общество Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Футбол Джикия получил травму в матче с ЦСКА «Спартак» проводит матч против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с 40 миллионами долларов за границу В семье эмира Дубая не все гладко: жена Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — принцесса Хайя решила расстаться с мужем после 15 лет брака и сбежала от него.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Путешествия В Анапе запретили купание на всех пляжах Купание на всех пляжах Анапы запретили из-за шторма и сильного донного течения.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Футбол «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru.

Шоу-бизнес Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.

Политика Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу «Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.

Технологии В Кении скоро начнется коммерческое испытание воздушных шаров Loon Идея использования воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи, включая доступ к интернету, скоро будет опробована в условиях коммерческой эксплуатации.