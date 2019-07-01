Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионовКоммерсантъ 01:48

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.

с чего всё началось

Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию. При этом риски, связанные с рефинансированием долгов субъектов, снижаются, а предсказуемость их бюджетной политики повышается.

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