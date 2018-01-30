Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в РоссииВедомости 05:05

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.

с чего всё началось

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов.

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

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