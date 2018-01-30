Экономика

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в РоссииВедомости 05:05

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов.
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с чего всё началось

Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
РБК00:41

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Moody’s рассказало о снижении финансовой автономности регионов

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Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов

РБК00:41
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Электрофуру Tesla Semi поймали на испытаниях грузоподъёмности

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Автоспорт

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
Обновлено вчера в 14:13
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В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
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В России с 1 июля вступают в силу законы и поправки.
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Общество

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Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
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На Украине стартовали многонациональные учения Sea Breeze

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Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено вчера в 10:42
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В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Обновлено в 03:37
Политика

Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу

«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Политика

Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе в России "мало кто знает".
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Политика

Назначен новый врио начальника свердловской полиции

Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
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Энергетика

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Общество

Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля

Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Правительство России перезапустит господдержку автопрома.
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Происшествия

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Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
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