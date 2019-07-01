Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионовКоммерсантъ 01:48
Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию. При этом риски, связанные с рефинансированием долгов субъектов, снижаются, а предсказуемость их бюджетной политики повышается.
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Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
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Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
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Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло.
Обновлено 29 июня в 11:49
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
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Политика
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Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
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Обновлено в 01:28
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
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Энергетика
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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Происшествия
В Дагестане на строительстве школ «освоили» более 240 млн рублей
Трех чиновников задержали в Дагестане за превышение полномочий: они подписали с аффилированными компаниями контракты на строительство школ более чем на 240 миллион рублей, сообщают в понедельник Следственный комитет и ФСБ.
Обновлено в 02:57
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах
Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.
Обновлено в 02:32
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Обновлено в 02:35
Транспорт
Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»
Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
Гости форума «Развитие парламентаризма» посетили Большой театр
Гости II Международного форума «Развитие парламентаризма» в рамках организованной принимающей стороной культурной программы 30 июня посетили Большой театр, где посмотрели оперу «Бал-маскарад».
Обновлено вчера в 13:55
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Авто
Электромобили зашумели по команде
Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
Обновлено в 03:00
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Политика
Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики»
Порошенко рассказал, что накануне предыдущего саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе, провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в то время как президент США Дональд Трамп летел в столицу Аргентины на самолете.
Обновлено вчера в 16:22