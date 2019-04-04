Экономика
Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3REGNUM 12:54
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Наука
CRISPR активировали в опухоли теплом и светом
В качестве средства доставки системы редактирования ученые выбрали ап-конверсионные наночастицы, допированные лантаноидами, которые превращают инфракрасное излучение в ультрафиолет и видимый свет (подробнее мы рассказывали про применение таких частиц в оптогенетике здесь).
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации
Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook.
Обновлено в 14:42
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала новый образ
Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Политика
Порошенко согласился дебатировать с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести предвыборные дебаты на стадионе, к чему его призывал оппонент во втором туре Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Счётная палата проверит национальные проекты
Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов.
Обновлено в 12:41
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Экономика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше
Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
Космос
Космический аппарат из Химок отправят на Марс в поисках жизни
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Барселоне задержали 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Космос
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:30
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Музыка
В БЗК продолжается благотворительный проект «Открытые репетиции»
В Большом зале Консерватории продолжается благотворительный проект Московского симфонического оркестра под управлением Павла Когана «Открытые репетиции».
Обновлено в 13:57
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43