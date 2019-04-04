Экономика

Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3REGNUM вчера в 12:54

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
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Moody’s вернуло «Русалу» рейтинг «Ba3», прогноз стабильный

ПРАЙМвчера в 12:45

Moody’s вернул Русалу кредитный рейтинг

Profinance.ruвчера в 13:17

Moody’s присвоило «Русалу» корпоративный рейтинг Ba3

ТАССвчера в 12:48

Moody’s присвоило «РусАлу» рейтинг «Ba3»

Финмаркет01:14

Moody’s присвоило «РУСАЛу» рейтинг на уровне «Ba3»

Finam.Ruвчера в 12:31

Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3

REGNUMвчера в 12:54
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Армия и оружие

Эксперт объяснил, почему «югославский сценарий» в России невозможен

Политический эксперт, историк Олег Айрапетов оценил вероятность проведения так называемого «югославского сценария» на территории России.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним.
Обновлено в 01:01
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Политика

Трамп анонсировал подписание торгового соглашения КНР в течение месяца

Президент США Дональд Трамп в ходе встречеи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, которая прошла в Белом доме, заявил, что страны могут достичь торгового соглашения уже в ближайший месяц.
Обновлено вчера в 17:14
Наука

Ученые выяснили, почему люди склонны предаваться ностальгии

Как утверждает Ньюман, в ходе анализа выяснилось, что негативные переживания придавали ностальгии отрицательный оттенок: в те дни, когда люди испытывали ностальгию, они сообщали, что чувствовали себя более напряженными, подавленными и одинокими, ощущали сожаление, были менее удовлетворены жизнью и сообщали о снижении самооценки.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Кино

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.
Обновлено вчера в 10:22
Музыка

Концерт «Чайковский и космос» пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики

Сеанс связи с Международной космической станцией и концерт классической музыки "Чайковский и космос" пройдут 10 апреля в преддверии Дня космонавтики в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 01:23
Политика

Министр финансов Саратовской области ушел в отставку

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 01:47
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Энергетика

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
Обновлено в 03:09
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе.
Обновлено в 01:25
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено вчера в 17:19
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Врач-терапевт из подмосковной Балашихи устроила истерику во время приема пациентов. Ее нервный срыв попал на камеру.
Обновлено в 00:43
Общество

В России отменили зеленые карточки СНИЛС

В России отменили пенсионные карточки СНИЛС — страховое свидетельство Пенсионный фонд больше выдавать не будет.
Обновлено 02 апреля в 17:55
Политика

Локоть примет участие в выборах мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах нового градоначальника, об этом он заявил на международном форуме «Городские технологии» в пятницу в новосибирском «Экспоцентре».
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
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