Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровняИзвестия вчера в 18:19

Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну.

Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до инвестиционного Baa3. Об этом говорится в сообщении агентства. Таким образом, эксперты изменили прогноз по РФ с «позитивного» на «стабильный».

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Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

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