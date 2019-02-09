Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг РоссииRT на русском вчера в 17:16

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».

Гаджеты Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Спорт Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в Канаде Победный результат женской сборной Германии по биатлону составил 1 час 10 минут 16,3 секунды при 12-ти использованных дополнительных патронах и одном штрафном круге.

Армия и оружие Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

Происшествия Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17 В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.

Политика Путин уволил девять генералов силовых ведомств Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.

Политика Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.

Политика На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.

Авто Renault Duster нового поколения станет пикапом Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Происшествия В Британии самолет снесло ветром во время посадки Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

Авто Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa, но точную дату презентации в компании пока не называют.

Общество Ритейлеры не ожидают дефицита на ТВ-приставки в первых регионах включения «цифры» Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили агентству "Прайм" в компаниях.

Общество В Таиланде открылся первый магазин без персонала Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.

Армия и оружие США ответили на предложение России уничтожить оружие в рамках ДРСМД США заявили, что не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - так Вашингтон ответил на предложение Москвы американским властям не разрывать ДРСМД и уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет "Томагавк".

Наука Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно Не все стареют одинаково В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин, родившихся в 1972-1973 годах.

Общество «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.

Авто Lada Granta получила новую модификацию АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.

Происшествия Задержан подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ростове-на-Дону Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе, в результате которой погиб один человек.

Космос Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.

Технологии В Татарстане могут построить первый в России частный космодром В Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Гаджеты Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.

Космос Ученые обнаружили астероид, облетающий Солнце за рекордный срок Американские ученые обнаружили астероид 2019AQ3, облетающий Солнце за рекордно короткий срок. Для этого небесному телу достаточно 165 дней.