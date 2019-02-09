Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3Коммерсантъ 16:56

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3. До инвестиционного уровня был повышен долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ. Прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.
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Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России

RT на русском17:16

Суверенный кредитный рейтинг России повысили с «мусорного уровня» до инвестиционного

Эхо Москвы17:14

Moody’s повысило рейтинг России с «мусорного» до инвестиционного уровня

РБК16:50

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3

Коммерсантъ16:56

Moody’s повысило суверенный рейтинг России

РИА Новости16:47

Moody’s повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня «Baa3»

Интерфакс16:41

Орешкин заявил, что аргументы против повышения рейтинга России у Moody’s иссякли

ТАСС17:07
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