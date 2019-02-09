Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг РоссииГазета.Ru вчера в 17:16
Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
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Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 16:50
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Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Политика
В МИД назвали условие транзита газа через Украину
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Происшествия
СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
В Сети появилась информация о новых iPhone
Обновлено в 02:38
Общество
Триста волонтеров устроили в центре города цифровой флешмоб
Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании
Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Авто
В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод
Церемония закладки фундамента азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, в 80 км к югу Баку.
Обновлено в 03:36
Общество
Умер украинский журналист Олег Ныпадымка
Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 07:08
Общество
В Петербурге открывают мемориальную доску писателю Даниилу Гранину
9 февраля на фасадедома 8 по Малой Посадской улице в Санкт-Петербурге будет открыта Мемориальная доска почетному гражданину Санкт-Петербурга, писателю Даниилу Гранину (1919−2017).
Обновлено в 04:01
Музыка
Лазарев оценил свои шансы на победу в Евровидении
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении", заявил, что сделает все возможное для победы.
Обновлено в 05:09
Общество
Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии
Издание Merkur отмечает, что магазину, предлагающему товары из Восточной Европы, удалось составить конкуренцию популярным немецким сетям.
Обновлено в 06:23
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Под Саратовом кровля фельдшерского пункта обрушилась из-за снега
Кровля фельдшерско-акушерского пункта, на которой скопился снег, обрушилась в Саратовской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Децла могли отравить, заявил Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подозревает, что рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить.
Обновлено в 06:33
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Центр Парижа перекрыли перед манифестацией «жёлтых жилетов»
Полиция перекрыла стальным забором нижнюю часть Елисейских Полей, где находятся резиденция президента Франции и здания посольств, перед очередной акцией «жёлтых жилетов».
Обновлено в 06:29
Происшествия
В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
ТАСС: центральный аппарат СКР заново расследует перестрелку в «Москва-Сити»
Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) начал заново расследовать уголовное дело о перестрелке в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:03
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Эксперт о смерти Салы: пилот хотел посадить самолет на воду
Поскольку обломки машины не были разбросаны по большой территории, можно сделать вывод, что летчик до последнего сохранял контроль над критической ситуацией и, видимо, пытался посадить самолет на воду.
Обновлено в 07:10
Технологии
В России появится первый частный космодром
Предприниматели рассчитывают, что такой частный космодром будет пользоваться популярностью, даже несмотря на то, что цена на билет будет около 250 тысяч долларов.
Обновлено в 03:46