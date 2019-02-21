Moody’s повысило рейтинги банка «ФК Открытие» до «Ba2»Коммерсантъ вчера в 13:42

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам банка «ФК Открытие» в иностранной и национальной валютах с «B1» до «Ba2». Агентство также повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA банка с «Caa1» до «B3».

Политика Путин потребовал пересчитать индексацию доплат к пенсиям Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что несправедливость при установлении доплат к пенсиям необходимо устранить.

Происшествия Названа основная причина смертности мужчин в России Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста алкоголь.

Политика Госдума приняла закон о паллиативной помощи Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

Происшествия Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро в Москве Интервалы движения поездов незначительно увеличены на Кольцевой линии метро в Москве против часовой стрелки.

Политика Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".

Происшествия ТАСС: основателю Baring Vostok Калви предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения основателю Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество «Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов Пресненский суд Москвы взыскал с "Эппл Рус" 450 тысяч рублей в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который составляет пять лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Происшествия Националист Демушкин освобожден из колонии досрочно Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии, такое решение принял суд Владимирской области, передает РИА Новости.

Происшествия Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера заподозрили в терроризме ФСБ допросила подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного за массовую драку.

Экономика Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.

Политика Путин: Союзники США «подхрюкивают» американцам Владимир Путин, комментируя приостановку участия США в договоре о ракетах средней и малой дальности, обвинил союзников Вашингтона в "подхрюкивании" американцам.

Политика Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 65,86 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек и составил 74,72 рубля.

Политика Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".

Политика Поправки к Газовой директиве ЕС приняли постпреды стран-членов «Coreper только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Совета Евросоюза в сети микроблогов Twitter.

Спорт Супруга Кокорина рассказала, как СИЗО изменило футболиста Супруга футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о том, как спортсмен изменился за время пребывания в следственном изоляторе.

Общество Кошка и наследница Лагерфельда сделала заявление Бирманская кошка по кличке Шупетт, которая была любимым питомцем умершего кутюрье Карла Лагерфельда, рассказала, как будет жить дальше.

Футбол Продлить евротур: «Зенит» и «Краснодар» проведут решающие матчи в ЛЕ В первых играх плей-офф обе отечественные команды добились не самых лучших результатов, но сохранили шансы на то, чтобы по сумме двух матчей пройти в следующую стадию соревнования.

Транспорт Определены нормы труда и отдыха для российских водителей Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого года.

Экономика ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.

Футбол Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.

Общество ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом Каждый пятый гражданин России ежедневно ругается матом — такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.