Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»РБК 12:26

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Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК. «Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — сообщило агентство, не уточнив их. На момент решения долгосрочные рейтинги депозитов банка имели стабильный прогноз.
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Moody’s отозвало у «Русского стандарта» рейтинги

ФедералПресс13:03

Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский Стандарт»

Банки.ру13:46

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

РБК12:26

Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский стандарт»

ТАСС13:13

Moody’s отозвало рейтинг банка Русский Стандарт

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