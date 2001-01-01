Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»РБК 12:26
Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК. «Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — сообщило агентство, не уточнив их. На момент решения долгосрочные рейтинги депозитов банка имели стабильный прогноз.
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Политика
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина, отстранили от работы
Ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который оскорбил президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 11:20
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Президент Грузии обратилась к России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Транспорт
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Общество
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Вице-премьер России Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийно-восстановительные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области до 19 июля.
Обновлено в 13:54
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Автоспорт
Сайнс и Норрис продолжат выступать за «Макларен» в следующем сезоне
Испанец Карлос Сайнс-младший и британец Ландо Норрис останутся основными пилотами команды "Макларен" в следующем сезоне "Формулы-1", сообщается на сайте британской "конюшни".
Обновлено в 13:48
Происшествия
«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море
Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников.
Обновлено в 13:40
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи
Обновлено в 08:55
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин заявил об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:24
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Теннис
Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:12
Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Наука
Разработано приложение, оценивающее состояние позвоночника
Обновлено в 09:46
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Игры
Разработчики заработали на Pokemon GO 2,65 миллиардов долларов
Владельцы iPhone потратили несколько меньше — 1,22 миллиарда долларов (44,4%).
Обновлено в 08:18