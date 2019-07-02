Экономика
Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»Коммерсантъ 03:58
Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями. По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Обновлено в 15:09
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара
Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе
Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Макрон призвал Иран немедленно снизить запасы обогащённого урана
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил установленный Соместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит низкообогащённого урана, и призвал Тереган немедленно снизить запасы ядерного топлива.
Обновлено в 07:45
Наука
Физики сделали МРТ отдельным атомам
Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Наука
Гипотеза песочных часов оказалась верна для отдельных органов млекопитающих
Результаты исследования, опубликованного в Nature, согласуются с гипотезой песочных часов, проверенной ранее на целых эмбрионах.
Обновлено в 08:11
Теннис
Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона
Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Линдси Лохан полностью обнажилась в честь 33-летия
Сегодня Линдси Лохан отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю она опубликовала «праздничное» селфи в Instagram.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Иркутске загорелся склад хлебозавода
Склад хлебозавода загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено в 13:32
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08