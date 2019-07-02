Экономика

Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»Коммерсантъ 03:58

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями. По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз.
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Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Ведомости07:19

Moody"s отозвало рейтинги у банка "Восточный"

DP.RU03:10

Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

News.ru05:11

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

ТАСС05:06

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Банки.ру05:02

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

РБК04:22

Банк «Восточный» распрощался с низким рейтингом

Коммерсантъ06:14
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