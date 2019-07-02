Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями. По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз.

Политика Полёты российских авиакомпаний в Чехию возобновлены Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний, которым аннулировали ранее выданные разрешения.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Общество Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Теннис Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинения Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Экономика Цены на мясо в России могут вырасти на 10% Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы.

Армия и оружие Атака на саудовский аэропорт — США осудили хуситов, а заодно и Иран Воздушную атаку йеменских хуситов против саудовского аэропорта Абха осудили в Госдепартаменте США, об этом 2 июля заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

Происшествия На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.

Общество Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.