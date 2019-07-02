Экономика
Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»Коммерсантъ 03:58
Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями. По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
Полёты российских авиакомпаний в Чехию возобновлены
Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний, которым аннулировали ранее выданные разрешения.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»
Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
Обновлено в 14:22
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти на 10%
Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Атака на саудовский аэропорт — США осудили хуситов, а заодно и Иран
Воздушную атаку йеменских хуситов против саудовского аэропорта Абха осудили в Госдепартаменте США, об этом 2 июля заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Происшествия
На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли
Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
Обновлено в 14:59
Общество
Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45