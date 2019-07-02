Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»Интерфакс 02:52
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк"). Оно сослалось на собственные деловые соображения. На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка "Восточный" находились на уровне "Caa1/Not Prime".
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