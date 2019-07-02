Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»Интерфакс 02:52

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк"). Оно сослалось на собственные деловые соображения. На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка "Восточный" находились на уровне "Caa1/Not Prime".
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Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

News.ru05:11

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

ТАСС05:06

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Интерфакс02:52

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

РБК04:22

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Коммерсантъ03:58

Moody"s отозвало рейтинги у банка "Восточный"

DP.RU03:10

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Банки.ру05:02
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