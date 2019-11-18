Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на «Роснефть»Ведомости вчера в 12:53

Санкции США против Венесуэлы не несут существенных рисков для «Роснефти», которая сможет вернуть $2,3 млрд предоплат за венесуэльскую нефть PDVSA к середине 2020 г. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s.

Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на «Роснефть»

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