Экономика
Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций СШАREGNUM 08:13
В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
Политика
Макрон пообещал Зеленскому связаться с Путиным и Меркель
Обновлено в 09:47
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Политика
Украина нашла, чем заместить дизтопливо из России
Украина надеется заместить российское дизтопливо увеличением предложения со стороны стран Евросоюза, а также из Белоруссии с Мозырского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:33
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в товарищеском матче
Обновлено в 08:40
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Белла Хадид и The Weeknd расстались
Возобновили они отношения в мае 2018 года: пара вместе ездила отдыхать (даже пропустила фестиваль Coachella), и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Кино
Disney выпустит книгу рецептов блюд из «Звездных войн»
Киностудия Disney выпустит книгу с рецептами блюд "межгалактической кухни" из легендарной саги "Звездные войны".
Обновлено в 04:37