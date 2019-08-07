Экономика

Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций СШАREGNUM 08:13

В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
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Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России

РБК07:30

Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США

REGNUM08:13

Moody’s предупредило о долгосрочных последствиях для России от санкций США

Газета.Ru08:03

Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России

Коммерсантъ08:42

России предсказали «долгосрочный» вред от санкций США

Росбалт07:00

Moody’s: новые санкции США негативно повлияют на экономику РФ в долгосрочной перспективе

ТАСС06:48

Moody’s: Новые санкции США могут негативно повлиять на РФ скорее в будущем, чем сейчас

ПРАЙМ06:30
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
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Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
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Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных

В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
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Обновлено в 05:05
Политика

Украина нашла, чем заместить дизтопливо из России

Украина надеется заместить российское дизтопливо увеличением предложения со стороны стран Евросоюза, а также из Белоруссии с Мозырского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:33
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Цена нефти Brent опустилась ниже $58

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
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Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

Обновлено в 08:40
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Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
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В польской деревне назначили награду за рождение мальчика

В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку

Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Политика

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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

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Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию

Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
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В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
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Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
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Возобновили они отношения в мае 2018 года: пара вместе ездила отдыхать (даже пропустила фестиваль Coachella), и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.
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Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
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Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве адвоката Вавилиной

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