Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»RT на русском 10:07
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
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Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Политика
Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова
Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD
Обновлено в 04:45
Происшествия
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина
"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Футбол
Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»
Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона
24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал отцом в третий раз
36-летний актёр признался, что не против быть многодетным папой, и вот, наконец, поклонники могут поздравить его с рождением ещё одной дочери.В это воскресенье Амелия Уорнер вновь стала мамой.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.
Обновлено в 10:39
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах
Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.
Обновлено в 10:20
Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйти
Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
Обновлено в 10:15
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
Обновлено в 05:12
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами
Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53