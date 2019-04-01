Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»RT на русском 10:07

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Общество Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Политика Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Происшествия Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина "ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.

Футбол Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять» Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона 24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Шоу-бизнес Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал отцом в третий раз 36-летний актёр признался, что не против быть многодетным папой, и вот, наконец, поклонники могут поздравить его с рождением ещё одной дочери.В это воскресенье Амелия Уорнер вновь стала мамой.

Происшествия В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Политика Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.

Футбол Варан сообщил «Реалу» о желании уйти Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Происшествия Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.