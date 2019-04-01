Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»Российская газета 10:22
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода. О такой вероятности сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.
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