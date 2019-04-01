Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»Российская газета 10:22

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода. О такой вероятности сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был заключен 31 мая 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон.

Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Политика МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Общество В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Общество Беглов обсудил с Пиотровским создание филиалов Музея блокады Пиотровский в свою очередь поблагодарил Беглова за внимание к сохранению памятников и пригласил его на творческое собрание музейных работников.

Армия и оружие НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.

Общество Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.

Хоккей Игорь Никитин: «Ошибки СКА ждать нельзя, нужно забирать инициативу в свои руки» Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала плей-офф Западной конференции посетовал на то, что его команда отдала инициативу во втором периоде.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Происшествия При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.

Экономика Названа самая прибыльная компания в мире Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Экономика С 1 апреля в России повысились социальные пенсии В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.

Шоу-бизнес Из дома Алены Водонаевой пропали два кольца с бриллиантами Телеведущая поделилась со своими подписчиками печальной новостью - у нее пропали два кольца с бриллиантами.