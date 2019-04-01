Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»РБК 07:58

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы. По оценке агентства Moody's, это создает угрозу задержки для прокладки газопровода.
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Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

RT на русском10:07

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

РБК07:58

Аналитики сообщили о возможных задержках прокладки «СП — 2» из-за требований Дании

ФАН05:39

В Moody’s сообщили об угрозе задержки строительства «Северного потока — 2»

РИА Новости09:34

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

News.ru05:54

Moody`s допустило задержку строительства «Северного потока-2» из-за позиции Дании

Коммерсантъ07:08

Moody’s: требования Дании к Nord Stream 2 могут привести к задержке прокладки газопровода

ТАСС05:14
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