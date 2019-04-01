Энергетика
Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»РБК 07:58
Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы. По оценке агентства Moody's, это создает угрозу задержки для прокладки газопровода.
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Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Россиянин выиграл суд о медпомощи и встретил отпор властей
Баранов выиграл суд, решение вступило в силу 6 марта.
Обновлено в 12:07
Политика
Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах
"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Обновлено в 11:52
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке «Детских игр»
Актер Марк Хэмилл в инстаграме заявил, что озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке фильма "Детские игры".
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Космос
«Русская гравицапа» и «зеркальные города»: яркие идеи, вызывающие улыбку
"Русская гравицапа" В 2017 году житель поселка Знамя Октября Рязанской области подал заявку на изобретение ни много ни мало "Гравицапы" - "Русского Летающего Корабля" (так в тексте заявки – Прим. ред.) с управляемым гравитационным полем.
Обновлено в 02:39
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Финансы
Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей
С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Культура
Блатной мент сразится с бандитским Ленинградом
Обновлено в 07:53
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Умер создатель уникальных военных тягачей
В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Во время ремонта в петербургской квартире нашли снаряд
Люди, обнаружившие снаряд, не стали самостоятельно разбирать стену, а вызвали специалистов.
Обновлено в 11:30
Общество
Петросян не стал любимым юмористом россиян
Самым популярным юмористом в России стал покойный Михаил Задорнов - ему отдали 21% голосов. Евгений Петросян уступил Задорнову на процент.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
Обновлено в 09:04