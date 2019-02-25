Экономика

Moody’s назвало ключевые риски российской экономикиРБК вчера в 16:00

О препятствиях для инвестиций "Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности", — считает Moody’s. Аналитики агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний.
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В Moody’s перечислили главные риски экономики РФ

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Названы основные риски российской экономики

Lenta.ruвчера в 17:23

Moody’s назвало ключевые риски российской экономики

РБКвчера в 16:00
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Общество

В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские права

Электронные водительские права в России планируется ввести к 2020 году. Об этом сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Как растет криминализация экономики Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества.
Обновлено в 00:01
Политика

Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности

Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Нефть торгуется в районе максимума с осени 2018 г на торговых новостях

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:18
Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Весна начнется во второй половине марта

Погода будет ветреная, но, несмотря на арктическое происхождение ветров, продолжится оттепель, начавшаяся в выходные.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Трамп отложил введение пошлин на товары из Китая

Введение торговых пошлин на товары из Китая будет отложено, заявил президент США Дональд Трамп 24 февраля на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Анонсирован первый показ Су-57 на западном авиасалоне

Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:03
Гаджеты

Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы певца Сергея Шнурова, пожаловался в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики на парламентария Виталия Милонова.
Обновлено в 00:19
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе

Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась самостоятельно согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:38
Культура

«Платье-фрак» Билли Портера на «Оскаре» удивило соцсети

В соцсетях обсуждают актера Билли Портера («Поза», «Клуб разбитых сердец», «Унижение»), который пришел на красную дорожку 91-й церемонии награждения премии «Оскар», будучи одетым в пышное «платье-фрак».
Обновлено в 00:16
Происшествия

Депутат заксобрания от КПРФ в Соликамске сообщил о нападении

Депутат парламента Пермского края от КПРФ Илья Кузьмин на своей странице в Facebook сообщил, что в воскресенье вечером, 24 февраля на него в Соликамске было совершено покушение.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Якутии во время пурги пропали три человека

Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Авария в Барнауле оставила без водоснабжения около 100 тыс. человек

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Запашный отреагировал на слова Серебрякова в адрес России

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на клевету актера Алексея Серебрякова в адрес России.
Обновлено вчера в 11:07
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